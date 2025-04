È morto solo in casa il 65enne Costantino Bonomo, ritrovato senza vita nel suo appartamento di via Saffi, a Porto Torres. A dare l’allarme, attorno alle 18 e 30, un amico dell’uomo che, preoccupato della non risposta del 65enne al telefono, ha allertato i soccorsi e le forze dell’ordine.

I vigili del fuoco sono riusciti ad entrare nell’appartamento e l’uomo era purtroppo già privo di vita, disteso a terra. Le indagini sono in corso come da prassi ed è stata disposta l’autopsia, che chiarirà le cause del decesso. L’ipotesi più probabile è comunque che Bonomo, già affetto da alcune problematiche di salute, abbia avuto un malore.