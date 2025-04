La Primavera del Cagliari fa la storia Alall’Arena Civica Gianni Brera di Milano battendo il Milan 3 a 0, con Vinciguerra, Bolzan e Trepy che hanno fatto la differenza.

L’orgoglio di Mister Pisacane per i suoi ragazzi è palpabile in conferenza stampa: “Sono felice. È un attimo di felicità che mi godo”. “I nostri tifosi sono venuti sino a qui. E vedere una squadra di “piccoli” essere seguita con tanto amore è un privilegio”, prosegue il Mister.

“Ho immaginato l’azione contro la Juventus. Il popolo sardo mi ha adottato da bambino. Spero di rimanere al Cagliari, al popolo sardo devo tanto”, il commento di Vinciguerra.

“Ancora non sono riuscito a realizzare di aver fatto qualcosa di importante. Tanta gente oggi ci ha seguito e abbiamo pensato di dover fare bene”, le parole del capitano che ancora non riesce a crederci. Un ringraziamento speciale va ai numerosissimi tifosi presenti.”

“Il Cagliari è squadra dice il collettivo viene prima di tutto”, afferma sorridente il Presidente Giulini.

Una gioia senza precedenti che travolge i giovanissimi giocatori e i tantissimi sardi presenti che sono stati motore essenziale per questo successo che rende orgogliosi.