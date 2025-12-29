Terribile scoperta nel cortile di un condomino in zona Cimiano a Milano. Una giovane donna – si suppone di circa 30-35 anni- è stata trovata senza vita con segni addosso che sarebbero compatibili con un’aggressione.
La ragazza sembra avesse i pantaloni leggermente abbassati, una giacca ma non la maglia sotto.
Non si conosce ancora l’identità della giovane ma non sarebbe residente in zona. Sono in corso tutto gli accertamenti anche scientifici per fare chiarezza sull’accaduto. Diverse le ipotesi in analisi da parte degli inquirenti, ma la più accreditata sembra quella di un omicidio.
Foto del nostro partner QN