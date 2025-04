Femminicidio questo pomeriggio a Samarate, in provincia di Varese. Una donna di 55 anni è stata colpita con diverse coltellate dal coniuge nel cortile condominiale della palazzina di via San Giovanni Bosco dove la coppia risiedeva.

Un’aggressione brutale di cui non si conoscono ancora i motivi: la 55enne è stata colpita mentre scendeva dalla macchina. Inutili purtroppo i soccorsi per la donna, deceduta poco dopo. L’uomo ha provato a fuggire ma è stato bloccato dai carabinieri col taser in via Torino ed è stato portato in ospedale.