In data odierna si segnalano 32 incendi occorsi sul territorio regionale, dei quali 6 hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale:

1 – Incendio boschivo in agro del Comune di Thiesi, località Sa Casina

Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Thiesi, coadiuvato dal personale dei reparti di Ozieri, Ittiri e Bonorva, dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi CFVA di Anela, Bosa e Farcana. Sono inoltre intervenuti anche tre Canadair. Sul posto sono intervenute: sei squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Thiesi, Cossoine, Ardara e Sassari, e i Vigili del fuoco;

2 – Incendio rurale in agro del Comune di Terralba, località Bau Angius

Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Marrubiu, coadiuvato dal personale GAUF CFVA di Oristano e dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi CFVA di Fenosu, Pula e Villasalto. Sono inoltre intervenute: due squadre dell’Agenzia Forestas di Arborea e Siris e tre squadre della Protezione civile di Oristano;

3 – Incendio rurale in agro del Comune di Collinas, località Roia Perdulas

Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Sanluri, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi CFVA di Villasalto e dai barracelli di Collinas

4- Incendio rurale in agro del Comune di Marrubiu, località Masongiorcu

Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Marrubiu, coadiuvato dal GAUF di Oristano e dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi CFVA di Villasalto, Pula e Fenosu. Sono inoltre intervenute: una squadra di barracelli di Terralba, una squadra dell’Agenzia Forestas di Zeddiani e una squadra di volontario di Oristano;

5- Incendio boschivo in agro del Comune di Santu Lussurgiu, località S. Cattolica

Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Seneghe, coadiuvato dal personale a bordo dell’ elicottero provenienti dalla base CFVA di Fenosu. Sono inoltre intervenuti due elicotteri dell’Aeronautica militare e dell’Esercito. Sono inoltre intervenute: una squadra di barracelli di Santu Lussurgiu, tre squadre dell’Agenzia Forestas di Santu Lussurgiu, Abbasanta e Paulilatino;

6 – Incendio rurale in agro di Suni, località Campizolos

Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Bosa, coadiuvato dal personale a bordo dell’ elicottero provenienti dalla base CFVA di Bosa. Sono inoltre intervenute: una squadra dell’Agenzia Forestas di Tresnuraghes e tre squadre di Barracelli di Suni, Tibbura e Magomas;