Domani a Teulada l’ultimo saluto ad Alessio Maddeddu

Domani Teulada dà l’ultimo saluto ad Alessio Maddeddu, 52 anni, lo chef salito alla ribalta delle cronache per la sua partecipazione al programma 4 Ristoranti, barbaramente ucciso la sera del 27 ottobre davanti suo ristorante Sabor’e Mari, a Porto Budello. Trovato esanime in una pozza di sangue.

A comunicare la data del funerale la sorella Laura con un post sul suo profilo Facebook: “Noi tutti vi ringraziamo per ogni vostro messaggio e vicinanza espressi in questo triste momento. Per tutti coloro che volessero unirsi a noi nell’ultimo saluto ad Alessio, i funerali si terranno il 1 novembre, alle 15:30, nella chiesa della beata Vergine del Carmine”.

A confessare l’omicidio di Madeddu è stato Angelo Brancasi, 43 anni, panettiere di Sant’Anna Arresi. Il presunto omicida avrebbe agito per gelosia, per una relazione tra Madeddu e la moglie. Si sarebbe presentato nel suo ristorante per chiarire, poi il litigo e infine il dramma. Ma le indagini dei carabinieri e dei Ris ancora non si sono concluse. Dopo l’autopsia avvenuta ieri sul corpo di Madeddu, il riserbo è ancora massimo. Per Brancasi è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

Teulada è una comunità sotto choc, lo stesso sindaco Daniele Serra aveva così commentato a poche ore dal dramma “siamo sgomenti e scossi, una disgrazia per due famiglie”.

Domani pomeriggio familiari e amici si stringeranno nella chiesa di Teulada per dare l’addio ad Alessio.