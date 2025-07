Decimomannu, si svolgerà domani al polo fieristico l’ultimo saluto a Matteo Porcu, 46 anni, deceduto sabato scorso in un incidente stradale avvenuto lungo la Ss131: alle 15, fronte chiesa Santa Greca amici e parenti si riuniranno per lui.

Due comunità in lutto, Assemini la sua città, e Decimomannu, dove vive parte della sua famiglia.

La tragedia è avvenuta una settimana fa all’altezza di Nuraminis: rientrava a casa dal lavoro, mancavano pochi chilometri quando lungo la statale, in un rettilineo di recente riqualificazione, ha perso il controllo del suo mezzo che si è schiantato sul guardrail finendo dentro l’abitacolo, traffigendolo. Per il giovane uomo non c’è stato niente da fare.