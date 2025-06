Attivo in paese, un punto di riferimento per tanti, faceva parte della storica associazione S’Ainu Orriadore, dedita alle tradizioni sarde, che oggi lo ricorda così: “Purtroppo la notizia che già dalle prime ore del giorno circolava, è confermata.

Piero Ghiaccio, da anni anima e cuore pulsante della nostra associazione, è deceduto in seguito ad un tragico e banale incidente, ieri notte.

Siamo sconvolti e distrutti , il nostro fratello, amico, non c’è più.

Siamo vicini nel dolore alla madre zia Angela, alla piccola nipote Diletta, a tutti i parenti, a tutta la comunità di Scano dove, con dedizione, era vice sindaco.

Ci mancherai amico, fratello”.

Era a bordo della sua moto che, in panne, lo aveva lasciato a piedi. Era in attesa di un amico, da quanto emerge, che era in procinto di raggiungerlo per portargli il carburante e riavviare, così, il mezzo. Intanto aveva proseguito la marcia a piedi, spingendo la moto, quando un veicolo lo ha travolto e ucciso. Non si è fermato, l’allarme è stato lanciato da un altro automobilista che è sopraggiunto poco dopo l’impatto fatale.