Dolianova, pauroso schianto sulla Ss 387: tre persone all’ospedale in codice rosso

Pauroso incidente frontale tra una Mini e un’utilitaria sulla Ss 387, al chilometro 12, a Dolianova. Le auto, per cause ancora da accertare, in un tratto abbastanza buio della strada, si sono scontrate. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco: una coppia, marito e moglie che viaggiavano in una delle auto, e il guidatore dell’altra automobile, sono stati estratti dalle lamiere dai pompieri e subito affidati al personale di un’ambulanza del 118. Tutti e tre sono finiti, in gravi condizioni, all’ospedale. Il traffico è andato in tilt per più di un’ora, con rallentamenti inevitabili per gli altri automobilisti e anche per i pullman. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Dolianova per gli accertamenti e i rilievi utili a comprendere le esatte cause del violento frontale.