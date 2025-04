Dolianova, l’ultimo saluto a Giacomo Zucca, il ricordo degli amici: “Hai lasciato un grosso vuoto, vivrai per sempre nei nostri ricordi più belli”.

Lutto cittadino per il funerale del 32enne deceduto lungo la Ss387 a causa di un incidente stradale in moto. Dolore e commozione da parte della sua comunità che lo ha accompagnato verso l’ultimo viaggio. Intraprendente e partecipe in paese, faceva parte della Consulta Giovani che ha voluto ricordare così il loro amico scomparso: “Sei stato per noi non solamente un collega. Sei stato confidente, compagno di viaggio, ma soprattutto amico.

Il sorriso furbo che ti contraddistingueva, il forte spirito di iniziativa, i saggi consigli richiesti, e ogni tanto anche quelli non richiesti, ci mancano già.

Come punto di riferimento nel gruppo, hai lasciato un grosso vuoto.

Come amico, vivrai per sempre nei nostri ricordi più belli”.