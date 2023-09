Dolianova, gattino in un pozzo salvato dai vigili del fuoco: “I supereroi spesso indossano una divisa rossa”

Dolianova – Gattino cade dentro un pozzo, provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco che si sono calati tra alberi e rami secchi per recuperare l’animale. Fabrizio Pinna: “Non sempre i supereroi indossano maschera e mantello spesso hanno una semplice divisa rossa. Onore agli instancabili e insostituibili vigili del fuoco per aver salvato un gattino caduto in un pozzo dietro casa mia questo pomeriggio”. A raccontare l’accaduto è l’uomo che fotografa i nuraghi, artista serramannese che insieme alla moglie hanno incantato il pubblico anche internazionale grazie ai loro scatti che immortalano i monumenti storici sardi. Oggi i flash non sono stati usati per le pietre antiche ben incolonnate bensì per le imprese eroiche dei pompieri. Per loro è semplice lavoro, per chi assiste, invece, sono spettacolari interventi che salvano vite umane e non solo. Protagonista della disavventura odierna infatti è stato un gatto che accidentalmente è caduto dentro un pozzo.

Senza esitazione i vigili del fuoco si sono calati nel sottosuolo e hanno recuperato l’animale impaurito e fradicio. Appena riportato in superficie, il micio è stato subito preso in braccio dalla padrona che, con amorevoli cure, lo ha riportato a casa.