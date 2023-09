Cagliari, bulldozer al lavoro di notte e parcheggi vietati in viale Regina Margherita: ecco l’ennesimo cantiere

Eccolo, l’ennesimo cantiere in pieno centro a Cagliari, subito dopo lo svincolo per la via Roma blindata. Operai e bulldozer sono arrivati anche in viale Regina Margherita per i lavori di riqualificazione della strada: vanno posati i nuovi asfalti e, da oggi, scatta il divieto di sosta per auto e moto nel tratto della strada che sale in direzione di piazza Costituzione. Erano dei lavori annunciati due mesi fa, ma che hanno comunque lasciato sorpresi molti cagliaritani che non si aspettavano di dover stare attenti a evitare i coni piazzati per terra dagli operai e, soprattutto, dover andare più lontani dal rione della Marina per trovare uno stallo libero in una delle ultime serate con le temperature ancora estive che invogliano la gente ad uscire per cercare un po’ di refrigerio o bere qualche drink nei locali ancora aperti sino a tardi e frequentati anche dai turisti.

Tuttavia, i lavori per il nuovo asfalto dovrebbero durare molto poco, a differenza del caos, tra ritrovamenti del passato e stop vari, che si vive da mesi in via Roma. Qualche bulldozer è stato parcheggiato anche nel primissimo tratto della strada cartolina di Cagliari, prima delle recinzioni e dei blocchi di cemento che impediscono l’accesso sino al tratto di strada più vicino al Largo Carlo Felice. In via Roma i lavori vanno avanti e la strada continua a restare blindata anche in quest’ultimo scampolo d’estate, per la poca gioia dei commercianti che hanno un’attività sotto i portici e dei vacanzieri che devono andare a caccia degli unici due varchi pedonali presenti tra il lato porto e la parte più vicina alle viuzze storiche della Marina.