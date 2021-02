Dolianova, ennesima truffa online: denunciata una 57enne di Crotone

Ieri a Dolianova i carabinieri della locale Stazione, a conclusione di un’attività d’indagine scaturita dalla querela presentata da una 33enne, impiegata del luogo, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per truffa aggravata, una 57enne di Crotone, disoccupata, non nuova ad analoghe imprese. I militari operanti hanno accertato che la donna risultava essere intestataria della carta Postepay Evolution nella quale la denunciante aveva versato la somma di 225 euro senza ricevere la merce pattuita. La 33enne di Dolianova aveva acquistato sul sito “subito.it” un aspirapolvere “Folletto” di seconda mano, ma offerto a prezzo estremamente concorrenziale. Una volta concluso l’affare ed effettuata la ricarica della carta, la venditrice era sparita dal sito e l’utenza cellulare risultava essere non più attiva. A questo punto la giovane si era rivolta ai carabinieri che sono riusciti a identificare l’autrice del raggiro.