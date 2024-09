Dolianova, edificio pericolante in viale Repubblica: al via la messa in sicurezza

Dolianova – Firmata e notificata l’ordinanza per il ripristino e la messa in sicurezza dell’immobile pericolante in corso Repubblica: tempi stretti per ridurre i disagi al minimo della circolazione.

Un vecchio edificio che è parzialmente crollato e la necessità di interrompere la circolazione per permettere di effettuare tutte le operazioni del caso. Il crollo è avvenuto 5 giorni fa e “ha determinato la chiusura del traffico con tutti i disagi che stiamo vivendo” spiega il sindaco Ivan Piras.

“Abbiamo previsto tempi strettissimi: 1 giorno per la perizia, 2 giorni per iniziare i lavori e 5 giorni per completare l’attività”. Non solo: “Se questi non dovessero essere rispettati interverremo noi.

La collaborazione con i proprietari è stata intensa in queste ore, quindi confidiamo nel buon esito della tempistica”.

Ancora un po’ di pazienza, insomma, “con la consapevolezza che questi eventi straordinari necessitano di tempi che con grande tempestività siamo riusciti a comprime”.