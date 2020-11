Disinfestazioni a Quartu, Sarroch, Monserrato e Settimo

La Città Metropolitana di Cagliari ha programmato, nella settimana che va dal 1 al 4 dicembre 2020, interventi di disinfestazione per il controllo dei ratti nei comuni di Quartu Sant’Elena, Monserrato, Sarroch e Settimo San Pietro.

L’attività, attuata dal settore Tutela Ambiente attraverso il servizio Antinsetti e la società partecipata Proservice S.p.A., si svolgerà in corrispondenza delle pertinenze pubbliche secondo il seguente calendario:

Martedì 01.12.2020

• Quartu (dalle ore 8 alle 10:30): Vie Varsavia (rif. civico 8), M. Angioy, Mentana (rif. cv. 19), E. D’Arborea (rif. cv. 103), Vicolo E. D’Arborea;

• Monserrato (dalle ore 11 alle 12): Via Quintiliano (tratto compreso tra il cv. 4 e il cv. 18).

Mercoledì 02.12.2020

• Sarroch (dalle ore 8:30 alle 9:30): Ciclodromo Comunale, sito in località Forada is Olias, in corrispondenza dei locali interni.

Venerdì 04.12.2020

• Settimo San Pietro (dalle ore 8:30 alle 9:30): Vie della Libertà, Emilio Lussu (rif. cv. 21).

Tutti gli interventi saranno comunicati ai residenti mediante l’affissione di cartelli di preavviso.