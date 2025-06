È finita in un dramma la discussione di una ragazzina di 14 anni con i suoi genitori a Teano, in provincia di Caserta.

La 14enne si è improvvisamente lanciata dal balcone fra le urla del padre e della mamma che hanno allertato il 118. La ragazzina, caduta per 5 metri, ha riportato diversi traumi ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.