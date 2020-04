Dimezzati i contagi in Italia, Enrico Mentana frena: “Per uscire di casa ci vorranno altre cinque settimane”. Su Rds l’intervento del giornalista induce alla massima prudenza: “I dati di oggi sono molto incoraggianti e sono rassicuranti perchè c0’è diminuzione di nuovi casi, ricoveri e terapie intensive. Una situazione che dice che da un lato sta funzionando il confinamento di tutti noi, il coronavirus non ha possibilità di aggredire. Ma solo quando ci sarà un abbassamento ulteriore della contagiosità si potrà davvero passare alla fase due. C’è un incontro tra Conte e il comitato tecnico scientifico su questo tema, ma è lecito pensare, mi spingo a tanto, che la possibilità di uscire e ricominciare la vita normale avverrà tra poco più di un mese, mi spingo oltre, tra cinque settimane per la precisione”, le parole del direttore del tg di La7.