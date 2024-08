Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Bosco in fiamme nel pomeriggio a Siliqua. Il rogo in località Serra Cannisoni. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei si sono concluse alle ore 16.37. Sono stati dieci in tutto gli incendi in Sardegna. Un bosco ha preso fuoco anche a Sindia, in località Nuraghe Moresa. Le operazioni di spegnimento del mezzo aereo sono ancora in corso.