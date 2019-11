Diabete, nuove linee guida e alimentazione: “Cari medici, le glicemie salgono meno bilanciando i macro nutrienti”

Giornata Mondiale del Diabete: nuove linee guida. L’Associazione Americana Diabete (ADA) ha raggiunto una raccomandazione di consenso.

La dieta lowcarb a basso carico glicemico è la migliore opzione per migliorare il controllo della glicemia in tutti i soggetti che si trovano nella condizione di pre-diabete, resistenza insulinica e diabete di tipo 2.

La riduzione dei carboidrati attraverso una dieta low-carb o very-low-carb consente un miglior compenso glicemico con conseguente riduzione dello stress ossidativo e di tutte le sue conseguenze.

(Fonte:

https://care.diabetesjournals.org/content/42/5/731 )

Chiedo gentilmente ai medici delle strutture pubbliche di occuparsi di seguire gli aggiornamenti della scienza dell’alimentazione, chiedo cortesemente ai diabetologi di non occuparsi esclusivamente di somministrare insulina in più ma puntare su un migliore bilanciamento dei macronutrienti nei pasti affinché le glicemie salgano di meno. Chiedo cortesemente a chiunque si occupi di questa malattia di lavorare a monte e sulla causa e non esclusivamente sul sintomo.

Con una corretta alimentazione, che non è più quella della mera conta calorica, si può fare tanto.

Se si lavora insieme verso un obiettivo comune che è quello della salute delle persone, si può fare ancora meglio.

Cordialmente

Dott.ssa Novella Gerini

Biologa Nutrizionista