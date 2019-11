Sarroch, costi inesistenti nella contabilità per oltre un milione e mezzo: blitz della Finanza

La precedente attività ispettiva aveva svelato un meccanismo fraudolento tramite il quale

la società in esame, di concerto con un’altra analoga azienda del territorio, aveva emesso,

per gli anni d’imposta dal 2014 al 2017, fatture per operazioni inesistenti nei confronti di

altre due aziende compiacenti