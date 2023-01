Delitto choc a Oliena: è morta la donna colpita alla testa dal figlio con un’accetta

Non ce l’ha fatta Luigina Fois, 88 anni, dopo settimane di calvario in ospedale: la donna è stata uccisa dal figlio dopo una violenta lite, aveva lottato contro la morte per diverse settimane in ospedale, ma il suo cuore non ha retto