Da Cagliari a Decimomannu, dal km 3+000 al 15+600, dopo l’ok da parte del Ministero si potrà “procedere senza ulteriori rinvii”, ha spiegato l’assessore Antonio Piu. “In quell’incrocio ha perso la vita mia mamma, sono contenta che si svolgeranno i lavori ma allo stesso tempo mi rende molto triste” esprime una cittadina. “Finché non vedo, non credo, troppe parole in troppi anni e mai un inizio. Aspettiamo” espone un’altra.

Finalmente si sblocca la situazione che da anni ha mosso sindaci e residenti per chiedere che la Ss 130 venga messa in sicurezza eliminando i crocevia macchiati di sangue: verrà realizzato uno svincolo a livelli sfalsati nel territorio, rendendo le strade più sicure e scorrevoli, “niente più attese e punti critici, ma connessioni sicure tra i nostri paesi” ha spiegato la sindaca Monica Cadeddu. I tempi di attesa: entro il 2026 verranno avviati i lavori che avranno una durata di circa 4 anni. La notizia è stata ben accolta dagli amministratori dei Comuni interessati, scettica una parte della popolazione che attende, prima di pronunciarsi definitivamente, che dalle parole si passi ai fatti. Quelli richiesti senza sosta anche dal Comitato Spontaneo Sicurezza Ss130 che, unito, ha posto la questione al centro dell’attenzione con interventi e manifestazioni.

La rabbia di chi ha perso un amico o un familiare in questi anni, però, non può essere placata: troppo tempo sprecato per una decisione che viene attesa da decenni.

“È prevista una fase di ascolto e condivisione con la comunità: sarà l’occasione per presentarvi gli aspetti principali del progetto e i benefici” spiega ancora Cadeddu.

L’intervento interessa complessivamente circa 10 km del suo tracciato, nei comuni di Elmas, Assemini e Decimomannu. La SS 130 collega il capoluogo sardo con Iglesias, inizia da Cagliari, a nord della città, e scorre per i primi chilometri in direzione nord, passando a fianco dell’aeroporto di Cagliari-Elmas. La strada in oggetto è attualmente classificata come extraurbana secondaria, con due corsie per senso di marcia. Gli interventi hanno l’obiettivo di migliorare le condizioni di percorribilità e implementare il livello di sicurezza, nel tratto compreso tra il bivio di Elmas sud ed il bivio di Decimomannu. L’azione di miglioramento prevede l’eliminazione delle intersezioni a raso che comportano la realizzazione di svincoli a livelli sfalsati (realizzazione di uno svicolo ad Elmas, due svincoli ad Assemini ed uno svicolo a Decimomannu), l’adeguamento della sede stradale, sempre a due corsie per senso di marcia, la realizzazione di strade complanari a servizio della viabilità locale, oltre a opere idrauliche ed ulteriori opere complementari.