Decimomannu, scacco a incidenti e morti sulla Ss 130: tutti a 50 chilometri orari

Scacco a incidenti e morti sulla Statale 130 all’incrocio per Decimomannu. Dopo anni di battaglie e lotte, oggi l’Anas ha ufficializzato i nuovi limiti di velocità, piazzando i cartelli: tutti a 50 chilometri orari nel tratto più vicino all’incrocio teatro di tanti schianti e investimenti anche di ciclisti e pedoni. Piede alzato dall’acceleratore, quindi, in caso contrario le multe sono assicurate anche grazie alla prossima accensione di un autovelox, come già annunciato in passato. A darne notizia è il Comune guidato dalla sindaca Monica Cadeddu. Ecco i nuovi limiti nel tratto di strada compreso tra il chilometro 12+500 e il chilometro 16+050 della Statale 130 – direzione Cagliari: limite di velocita di 70Km/h dal chilometro 16+130 al chilometro 15+050, cinquanta chilometri orari dal chilometro 15+050 al chilometro 14+566 e, poi, nuovamente limite di velocita di 70 chilometri orari dal chilometro 14+566 al chilometro 14+030. In direzione Iglesias, invece, limite di velocita di 70 chilometri orari dal chilometro 12+500 al chilometro 13+300, poi tutti a 50 chilometri orari dal chilometro 13+300 al chilometro 15+145 e nuovamente settanta chilometri orari consentiti dal chilometro 15+145 al chilometro 16+050.