Decimomannu sarà il centro più caldo di tutta Italia: previsti anche 48 gradi. L’anticiclone africano Cerbero sarà il responsabile di una delle ondate di caldo più forti degli ultimi decenni. Dal deserto del Sahara infatti è arrivato in Italia due giorni fa, colpendo soprattutto le regioni meridionali. Decimomannu è indicato come il comune che potrebbe segnare anche picchi di 48 gradi. Intanto è scattata l’allerta arancione in numerosi centri dell’isola da parte della protezione civile che indicano un’alta pericolosità per il rischio incendi.