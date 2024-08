Decimomannu – Cemento e mattoni negli edifici delle Ferrovie dello Stato, gli occupanti sono andati via e i proprietari sigillano gli ingressi: al lavoro per mettere in sicurezza lo stabile ed evitare che una o più persone decidano di abitarci, nuovamente, senza autorizzazione. È di pochi giorni fa l’ennesimo episodio che ha portato al centro della cronaca quanto accade in piazza Giotto, dove sono situati i locali del Dopo Lavoro Ferroviario.