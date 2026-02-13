Decimomannu, il lucchetto per impedire il passaggio nel guado di Ponti Nou aperto da “irresponsabili”: “Quel tratto viene chiuso per una ragione precisa, è attraversato da un corso d’acqua e, in caso di apertura delle dighe o di improvviso aumento del livello, può diventare seriamente pericoloso in pochi minuti”.

Il grave fatto è avvenuto due giorni fa, a darne notizia è la sindaca Monica Cadeddu: “Durante un sopralluogo, la polizia locale ha riscontrato che il guado era stato aperto e che il lucchetto posto a tutela della chiusura era stato forzato e danneggiato. Si tratta di un gesto grave e irresponsabile.

Abbiamo provveduto immediatamente a ripristinare la chiusura per garantire la sicurezza di tutti.Comprendo che per qualcuno la chiusura possa rappresentare un disagio. Ma qui non parliamo di un semplice divieto: parliamo di sicurezza e tutela della vita delle persone. Un atto come questo mette a rischio non solo chi lo compie e attraversa consapevolmente un tratto interdetto, ma soprattutto chi, ignaro dell’accaduto, potrebbe trovarsi a percorrerlo pensando che sia stato riaperto in condizioni di sicurezza”.

Le chiusure non sono mai arbitrarie, vengono disposte esclusivamente per prevenire situazioni di pericolo. “In queste giornate in cui la pioggia continua in modo incessante, la Polizia Locale, l’Amministrazione Comunale e gli operatori volontari delle Associazioni di Protezione Civile continuano a monitorare costantemente il territorio.

Non appena sarà possibile riaprire i tratti attualmente interdetti, lo faremo senza indugio e ne daremo comunicazione attraverso i nostri canali ufficiali”.