Assemini, il caso Fluorsid finisce in Consiglio Comunale: atti amministrativi che vanno avanti dal 2019 ma ad oggi niente di fatto. “Non ci sono novità ufficiali”, la bonifica? “Parlerà l’avvocato”.

Si torna a parlare dell’inquinamento ambientale riconosciuto in quei terreni adiacenti al Comune, al centro abitato e che da anni sono al centro di un “tira e molla” e rimbalzi di responsabilità.

La questione è stata affrontata in consiglio, lanciata da una interrogazione presentata l’anno scorso da Niside Muscas, consigliera di minoranza. “Organizzazioni come il Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) e i medici ISDE hanno denunciato la mancata bonifica da anni nonostante sentenze e indagini dei Forestali giungessero già nel 2023 a evidenziare la mancata bonifica, nonostante fosse parte di accordi giudiziari e ammissioni pubbliche” si legge nel documento. Nell’arco di questi 12 mesi si sono susseguite ordinanze per sollecitare la bonifica e risposte contradditorie. In consiglio il sindaco Mario Puddu, dopo aver elencato i passaggi più importanti sino alla trasmissione Report andata in onda con l’intervista al primo cittadino, i prossimi passi verranno comunicati dall’avvocato.