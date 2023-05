Decarbonizzazione e rinnovabili: al Forum della pubblica amministrazione la sfida della Sardegna per la transizione energetica

L’assessore dell’Industria, Anita Pili, ha preso parte questa mattina al Forum PA 2023, in corso dal 16 al 18 maggio al Palazzo dei Congressi nella capitale. “Un’occasione importante – afferma l’assessore Pili – in cui ho potuto testimoniare il lavoro svolto dalla Regione Sardegna, nell’ambito del coordinamento della Commissione Energia della Conferenza delle Regioni, a beneficio del sistema delle autonomie locali, in particolare sull’utilizzo dei fondi del PNRR a valere sulle misure destinate all’idrogeno e alle comunità energetiche”.

L’appuntamento dedicato al confronto tra protagonisti pubblici e privati delle politiche energetiche nazionali, è stato l’occasione per fare il punto sull’attuazione delle misure PNRR in tema di rivoluzione verde e transizione ecologica.

“Nel corso del dibattito – afferma l’assessore Pili – ho illustrato il contributo della Regione Sardegna nell’implementazione delle politiche energetiche nazionali volte a raggiungere gli obiettivi europei di decarbonizzazione e di produzione di energia da fonti rinnovabili. È stato un momento utile a mettere nuovamente in luce, insieme al Ministro Pichetto Fratin, il lavoro che la Regione sta svolgendo con il Ministero per sbloccare l’attuazione del decreto energia in maniera efficace rispetto alle esigenze territoriali locali e in tempi utili alla nostra industria”.

Durante il forum sono stati trattati i temi relativi alla sicurezza energetica e al risk management, al valore dell’energia, all’efficienza, ai consumi, ai comportamenti. Si è discusso del ruolo delle istituzioni, della sostenibilità e degli obiettivi di decarbonizzazione, anche con specifico riferimento alle misure del Pnrr per la creazione delle condizioni per una integrazione tra i principi dell’efficienza energetica e del superamento del carbone con quelli del ripensamento di servizi, dell’avvio di nuove infrastrutture, del recupero e rinnovamento di impianti ed edifici, e quale opportunità per integrare la sostenibilità nei processi e nei servizi. Relativamente al mutato scenario causato dal conflitto tra Russia e Ucraina, si è anche parlato del delicato equilibrio tra indipendenza energetica e sostenibilità di lungo periodo per distinguere tra quelle che sono le necessità immediate da coordinare con una strategia di ampio raggio, che sia coerente con il percorso di transizione energetica e di trasformazione sostenibile.

“Nel corso del Forum – conclude l’assessore dell’Industria – ho anche avuto la possibilità di confrontarmi con il ministro Urso sulle questioni industriali aperte, sulle quali l’attenzione della Regione rimane costante”.

L’assessore Pili ha anche espresso la propria solidarietà nei confronti della collega Irene Priolo, assessore dell’Ambiente dell’Emilia Romagna che a causa dell’emergenza climatica in corso non era presente al dibattito, e portato la vicinanza della Sardegna alla Regione e alle popolazioni colpite dai nubifragi.