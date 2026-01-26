Non solo la tragedia di uno splendido ragazzo di 19 anni morto in una fredda sera di gennaio, ma il gesto spregevole di chi pensa al suo denaro invece che alla sua vita. È ciò che è accaduto a Torino nella notte fra il 22 e il 23 gennaio a Davide Borgione, studente di economia ed ex calciatore. Il giovane stava rientrando a casa con la sua bici elettrica dopo una serata in compagnia di amici quando – per motivi ancora da accertare- è caduto. Un trauma cranico che per Davide è stato fatale, nonostante i tentativi di rianima del personale medico giunto sul posto chiamato da alcuni passanti. Ma oltre a questo, si aggiunge un orrore difficile da accettare. Le telecamere di video sorveglianza hanno rivelato che una persona si è avvicinata al corpo agonizzante di Davide, rubandogli il portafogli.

La procura di Torino ha aperto un fascicolo sulla vicenda, che potrebbe prevedere anche il reato di omissione di soccorso.