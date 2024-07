Danneggiate le vigne dell’assessore, sindaco e consiglio di Serdiana condannano il vile gesto

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Uno sfregio verso la proprietà privata di Paolo Mura, un segno di violenza che non rientra nei parametri di civiltà: indignazione nei confronti di chi ha messo a segno il raid contro la vigna dell’assessore e massima solidarietà e sostegno: “Questo atto di vandalismo non è solo un attacco alla proprietà privata, ma anche un affronto alla Comunità intera e ai valori di rispetto e civiltà che ci contraddistinguono. L’Assessore Paolo Mura ha sempre lavorato con dedizione e passione per il bene della nostra Serdiana, un atto cosi meschino non può e non deve essere tollerato” ha comunicato il Comune.

leri sera, il Consiglio Comunale riunito ha espresso la più ferma condanna verso questo gesto ignobile. “Invitiamo tutta la cittadinanza a unirsi a noi nel manifestare solidarietà a Paolo e a vigilare affinché atti del genere non si ripetano mai più nella nostra Comunità.

Questi sono i momenti in cui è ancora più importante portare avanti, con grande determinazione, tutti i programmi previsti, restando uniti e mostrando che la nostra Comunità è più forte di qualsiasi atto di intimidazione”.