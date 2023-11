Dall’isola al mondo per i Giovani Sardi: L’ Academy di Cagliari annuncia i nuovi Viaggi Studio 2024

L’Academy, punto di riferimento nell’insegnamento dell’inglese nell’isola, si prepara a presentare i nuovi Viaggi Studio 2024, un’occasione imperdibile per l’espansione culturale e linguistica dei giovani dell’isola.

Un’Eccellenza Educativa a Cagliari e Oltre

L’Academy non solo offre un insegnamento di alta qualità, ma si impegna anche a fornire un servizio che va oltre le semplici lezioni in aula. I Nuovi Viaggi Studio 2024 sono l’ultimo passo in questa direzione, un’esperienza che permetterà ai giovani sardi non solo di perfezionare la lingua inglese, ma anche di immergersi attivamente nella cultura anglofona.

Viaggi Studio 2024: Un’Esperienza Coinvolgente per i Giovani

Progettati per studenti dagli 11 ai 18 anni, i nuovi Viaggi Studio 2024 offrono un’opportunità unica per ampliare gli orizzonti culturali dei partecipanti attraverso attività coinvolgenti ed esperienze pratiche. Queste attività permettono agli studenti di applicare le proprie competenze linguistiche, contribuendo così allo sviluppo della loro consapevolezza culturale in un contesto internazionale reale.

Contatti

Academy: Via Cavalcanti, 8 Cagliari – Via Ariosto, 8 Cagliari

Telefono: 0707273506

Email: [email protected]

Sito: www.angloamericanacademy.it