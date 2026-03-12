Dalla Sardegna uno dei cioccolati più buoni d’Italia: la “Macarena al latte” conquista l’argento nazionale

C’è anche un’eccellenza sarda tra i migliori cioccolati d’Italia. La tavoletta “Macarena al latte”, creata dal maestro gelatiere e cioccolatiere Nicolò Vellino della gelateria Dolci Sfizi di Macomer, ha conquistato la medaglia d’argento alla finale della prestigiosa Tavoletta d’Oro, uno dei premi più importanti nel mondo del cioccolato artigianale.

La finale del concorso, organizzato dalla Compagnia del Cioccolato, si è svolta il 7 marzo a Maglie, in Puglia. Dopo una prima selezione affidata a un panel di circa 90 esperti, soltanto una ventina di produttori italiani sono arrivati all’atto conclusivo. Tra loro anche Vellino, unico rappresentante della Sardegna, che è riuscito a salire sul podio con la sua creazione.

«È una soddisfazione enorme – racconta – perché questo risultato arriva dopo tanti anni di lavoro e ricerca nel mio laboratorio. Essere l’unico sardo tra i finalisti è un riconoscimento anche per la nostra terra».

Dietro la “Macarena al latte” c’è infatti un lavoro attento sulla qualità delle materie prime. Vellino seleziona personalmente le fave di cacao e periodicamente si reca in Colombia per visitare le piantagioni e scegliere le varietà migliori, puntando su coltivazioni sostenibili e prive di sfruttamento minorile.

La gelateria Dolci Sfizi è già una realtà affermata nel panorama nazionale: da sei anni consecutivi ottiene i Tre Coni del Gambero Rosso, il massimo riconoscimento italiano per il gelato artigianale.

Il legame con il territorio resta uno dei punti di forza del laboratorio di Macomer. Nei gelati vengono utilizzati ingredienti locali come il latte fresco sardo, la tradizionale s’aranzada nuorese e le arance di Milis, eccellenze che raccontano la ricchezza dei sapori dell’isola.

Il riconoscimento arriva proprio alla vigilia della Pasqua, periodo in cui il laboratorio è impegnato nella produzione delle uova di cioccolato artigianali. Un lavoro che porta avanti la stessa filosofia che ha fatto conquistare alla “Macarena al latte” un posto tra i migliori cioccolati d’Italia.