Lasciare tutto per cambiare ritmo, riscoprire il tempo e rimettere al centro la famiglia. È questa la scelta fatta da Stefano e Stefania, una coppia che nel luglio 2023 ha deciso di trasferirsi definitivamente in Sardegna, a Bacu Abis, frazione di Carbonia, insieme alla figlia Ginevra che oggi ha 13 anni.

Prima vivevano nel bergamasco, in un contesto urbano segnato da ritmi serrati, traffico e giornate che sembravano non finire mai. Stefania, consulente finanziaria, racconta di essersi resa conto nel tempo che qualcosa non stava andando nella direzione giusta: usciva di casa la mattina presto e rientrava la sera tardi, arrivando a non vedere la figlia per un’intera giornata.

Una consapevolezza che ha portato la coppia a interrogarsi sul futuro. Dopo anni di lavoro intenso, hanno capito che quel modello di vita non li rappresentava più, soprattutto per la crescita della figlia, costretta a trascorrere gran parte della giornata tra scuola e doposcuola.

La Sardegna, però, non era un luogo sconosciuto. Stefano, personal trainer, è nato a Torino ma ha origini sarde: sua madre vive nel Sulcis. Ed è proprio durante una visita dai suoceri che per Stefania è scattato qualcosa. Un amore a prima vista, racconta, fatto di luce, silenzio, relazioni autentiche e di un senso di comunità che sentiva di aver perso altrove.

Nel luglio 2023 la decisione definitiva di trasferirsi a Bacu Abis e ricominciare. Qui, anche se continuano a svolgere la loro attività, seppur a ritmi molto diversi rispetto alla vita passata, hanno aperto delle case vacanze per gli ospiti (queste a Nebida) ai quali trasmettono l’amore per una terra che li ha riportati alla dimensione umana. Un cambiamento importante, affrontato con entusiasmo e determinazione. Anche l’inserimento a scuola della figlia è stato semplice, grazie a un ambiente accogliente e a una comunità che, dopo un primo naturale riserbo, sa aprirsi e includere.

“Oggi ci sentiamo parte di qualcosa”, raccontano. Un senso di sicurezza, di vicinanza e di relazioni vere che ha reso il trasferimento una scelta azzeccata. “Le faccio un esempio – rincara Stefania -, l’altra sera avevo dimenticato di portare giù il vetro per la differenziata, ebbene sono scesa tranquilla alle 2 del mattino a buttarlo. Non l’avrei mai fatto dalle mie parti. Qui mi sento sicura”.

Quella di Stefano e Stefania è una storia che parla di consapevolezza, di un cambio di passo cercato e voluto. Una storia che racconta una Sardegna capace di offrire non solo bellezza, ma qualità della vita, tempo e futuro.