Sos cuccioli abbandonati a Decimoputzu: “Sono scheletrici e affamati. Aiutiamoli”

Sos per alcuni cuccioli abbandonati. Si tratta di intera cucciolata abbandonata nelle campagne di Decimoputzu in località Zippeddu. I cagnolini hanno trovato rifugio in un pertugio a bordo strada, all’interno di un collettore. Un volontario ha dato loro da mangiare e da bere ieri e oggi, ma sono scheletrici, infreddoliti, spaventati e morti di fame. “Hanno urgente bisogno di uno stallo e di cure altrimenti moriranno, se non di fame, schiacciati da qualche trattore o auto che passa in quelle strade e non li vede”.