Cuba e Brasile infiammano il pubblico di Pula per la “Festa del Gusto”

Di



pubbliredazionali

Inizia nel migliore dei modi la prima giornata della Festa del Gusto a Pula (evento in programma da mercoledì 7 a venerdì 9 agosto) presso la Piazza Dante angolo Via Tigellio e Via Sant ‘ Efisio