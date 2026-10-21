Morire a soli 46 anni mentre si va a lavoro. È la tragedia accaduta questa mattina a Jesolo, quando il militare cagliaritano Matteo Ambu è rimasto schiacciato da un albero caduto sulla sua auto.

Una frazione di secondo, poi l’irreparabile: Ambu si stava recando sul posto di lavoro lungo via Roma Destra e improvvisamente il grosso arbusto è crollato, non lasciandogli scampo. Sanitari, carabinieri e vigili del fuoco sono giunti immediatamente sul posto ma purtroppo per il militare era ormai troppo tardi.

Sono in corso tutte le verifiche del caso per ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto e controllare le condizioni dell’albero, forse danneggiato dalle condizioni meteo avverse delle ultime ore.