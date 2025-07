Tragedia del maltempo a Robecchetto con Induno, in provincia di Milano. La Lombardia è flagellata nelle ultime ore da forti acquazzoni e tempeste, che hanno minato fortemente il territorio e il nubifragio di questo pomeriggio ha purtroppo già provocato una vittima. Una donna di 63 anni originaria di San Vittore Olona stava rientrando da una passeggiata quando un albero è caduto, non lasciandole scampo. Stando ad una prima ricostruzione, la 63enne era in compagnia di un uomo e una donna quando la pioggia è improvvisamente peggiorata. Poi, la tragedia. La signora stata trasportata in elicottero all’ospedale Sant’Anna di Como in codice giallo, mentre l’uomo è stato trasferito con un’ambulanza all’ospedale di Legnano. Non sono in pericolo di vita. Probabilmente, il crollo è stato dovuto alla fragilità del terreno provato da ore di maltempo, fino allo sradicamento delle radici.