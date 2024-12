Dramma all’ospedale San Matteo di Pavia. Una futura mamma e il suo bambino sono morti durante il parto. La donna, ricoverata in vista della nascita del bimbo, sarebbe morta a causa di una crisi respiratoria. Il personale sanitario, purtroppo, nonostante gli enormi sforzi, non è riuscito a salvarla. Stessa sorte per il suo piccolino: inutile il cesareo d’urgenza, anche per il bimbo era troppo tardi. La direzione sanitaria del San Matteo sta indagando e svolgendo tutti gli esami necessari per capire le cause della tragedia.