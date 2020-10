Covid, Locci: “A Monserrato 26 positivi in pochi giorni, in arrivo nuove restrizioni”

Monserrato, aumentano da 10 a 36 i casi di positività al Covid19 in città: il sindaco Tomaso Locci domani emanerà una ordinanza con misure restrittive per contenere la diffusione del coronavirus.

Balzo in avanti anche a Monserrato e Locci intraprende nuove misure che riguardano l’apertura degli uffici comunali, dei parchi, del cimitero.

“A Monserrato non c’è un focolaio – sottolinea il sindaco – rispetto ad altre città colpite noi rimaniamo al di sotto della media e questo mi fa ben sperare”.

Sarà contingentato l’ingresso al cimitero, ridotti gli orari per i parchi e l’area riservata allo sgambamento dei cani. Ridotti anche gli orari degli uffici comunali, i cittadini potranno recarsi solo su prenotazione. “La mia amministrazione è solidale con tutte quelle attività che rischieranno di chiudere proprio a causa di questi restringimenti. Come abbiamo fatto durante il lockdown, stiamo predisponendo in bilancio dei denari per andare in contro a queste attività”.