Coronavirus, l’ultimo bilancio: “821 positivi e 21 deceduti in Italia. I guariti sono 46”

Coronavirus, l’ultimo bilancio fornito dalla Protezione Civile è di 821 positivi e 21 deceduti (“Non sappiamo ancora se sono decedute in conseguenza del virus, ce lo dirà l’Istituto superiore di sanità”). Ci sono 46 persone guarite. Tra le persone entrate in contatto con il virus, ha chiarito Borrelli, 412 sono asintomatici o con sintomi lievi, e sono in isolamento domiciliare. 345 sono ricoverati in ospedale, 64 in terapia intensiva. Il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, ha eivdenziato: “Lo scenario che stiamo valutando e misurando in queste ore è uno scenario che ancora non risente delle misure adottate, perché il tempo che intercorre tra il possibile contatto e il momento in cui può manifestarsi l’infezione è un tempo medio di circa una settimana”.

