Coronavirus in Sardegna, l’ultimo aggiornamento: nessun nuovo caso, positivi 43

Sono 43 i casi di Coronavirus registrati in Sardegna, questo l’ultimo dato comunicato dall’Unità di crisi regionale. E’ quanto comunica la Regione inviando l’ultimo bollettino dei dati sardi. In totale, nell’isola sono stati eseguiti 503 test, 353 risultati negativi e 107 in attesa di riscontro. Il dato territoriale rileva 15 casi di positività nella Città metropolitana di Cagliari, 4 nel Sud Sardegna, 2 Oristano, 18 Nuoro, 4 Sassari, di questi 12 ricevono assistenza ospedaliera e 31 si trovano in isolamento domiciliare.