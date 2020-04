AGGIORNAMENTO DATI #COVID19 5 aprile

🔘 907 positivi finora accertati: 146 nella Città Metropolitana di Cagliari (+2), 71 (+8) nel Sud Sardegna, 24 (+4) a Oristano, 65 (+3) a Nuoro, 601 (+16) a Sassari

🔘 7.157 test eseguiti

🔘 151 pazienti in ospedale, di cui 25 in terapia intensiva

🔘 664 persone in isolamento domiciliare

🔘 31 pazienti guariti, più altri 18 guariti clinicamente

🔘 salgono a 43 i decessi

Fonte: Unità di Crisi regionale