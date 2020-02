Coronavirus, Conte pronto a intervenire sui poteri dei governatori

“Il sistema sanitario nazionale è costruito su base regionale e non è predisposto per affrontare una emergenza come questa”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una intervista a Frontiere che va in onda questa sera alle 23.40 su Rai 1. “Se non ci muoviamo all’unisono non riusciremo a fronteggiare la diffusione del virus”, ha aggiunto. “Dobbiamo essere pronti anche ad adottare misure che contengano le prerogative dei presidenti di regione”. “Se dovesse aumentare il livello di emergenza, ci sarebbero queste misure straordinarie. Al momento, però, la situazione non lo richiede”, ha aggiunto Conte.

