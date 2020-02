Coronavirus, c’è una quinta vittima: sale a 219 il numero dei contagi

I casi di coronavirus in Italia sono 219, comprendendo anche cinque decessi, uno questa mattina a Bergamo, e un guarito. Nel dettaglio sono 167 in Lombardia, 27 in Veneto, 18 in Emilia Romagna, 4 in Piemonte e 3 nel Lazio. Il guarito è il ricercatore dimesso dallo Spallanzani. I dati sono quelli riferiti dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli durante la conferenza stampa delle 12. La quinta vittima, ha precisato Borrelli, è un 88enne di Caselle Landi.

