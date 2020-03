Coronavirus, 200 in quarantena a Monserrato: via alla consegna gratis di spesa e farmaci

Con delibera di giunta di oggi è stato attivato dall’amministrazione il servizio di “consegna gratuita a domicilio di farmaci e generi alimentari di prima necessità” per i cittadini di Monserrato che per ragioni di età (oltre i 65 anni), per ragioni di disabilità o per ragioni di necessità e urgenza sono invitati a rimanere nelle loro abitazioni.Il numero arrivo è 070/5849387.

“Tra i destinatari del servizio – dichiara il Sindaco Locci – , svolto in convenzione con l’Associazione di Pronto Soccorso AVSM e l’Associazione di Protezione Civile Maestrale, ci sono anche tutti i monserratini che sono in quarantena domiciliare i quali, essendo loro impedita l’uscita di casa anche per casi di necessità e urgenza, non saprebbero a chi rivolgersi nel caso in cui non avessero familiari che li accudissero. Si raccomanda – prosegue Tomaso Locci – un uso responsabile del servizio limitato ai soli casi di necessità legati alle ragioni di età (oltre i 65 anni), alle ragioni di disabilità, alle ragioni di necessità e urgenza e nei casi di quarantena domiciliare. Informo inoltre i cittadini – conclude il Sindaco Tomaso Locci – che saranno attivati rigorosi controlli per la verifica del rispetto delle prescrizioni normative indirizzate all’intera collettività e di quelle indirizzate a coloro in regime di quarantena domiciliare; ricordo inoltre che il mancato rispetto della quarantena domiciliare comporta violazioni del codice penale con gravissime conseguenze. L’appello è quello di essere responsabili.”