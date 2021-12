Villasimius piange mamma Ambra, morta nello schianto di Castiadas: “Dacci la forza da lassù”

In centinaia hanno partecipato al funerale di Ambra Utzeri, la giovane mamma di Villasimius morta, due giorni fa, nel terribile schianto frontale di Castiadas dove ha perso la vita anche Alessio Massessi. È una folla commossa ma ordinata quella che ha voluto omaggiare per l’ultima volta la donna, nella chiesa di San Raffaele. Tantissimi i mazzi di fiori, al pari della commozione per una giovane vita spezzata e la preoccupazione per il futuro di tre bimbi, tutti molto piccoli. I figli di mamma Ambra, sconvolti come tutti per l’accaduto. Fiori per omaggiare la madre anche da parte dei carabinieri della stazione di Castiadas, dove si stava recando Ambra per fare le pulizie. Una donna divisa tra il lavoro e la cura dei suoi gioielli più importanti, come ricorda nell’omelia don Gianni Soro. Chi non è riuscito a trovare posto dentro la chiesa ha seguito tutta la cerimonia, in religioso silenzio, ai piedi della scalinata del sagrato.

E i cittadini di Villasimius, con l’amministrazione comunale in testa, rinnovano la promessa di un impegno molto importante: “Aiuteremo i figli di Ambra, cercheremo di non fargli mancare nulla”. Già aperta, al riguardo, una raccolta fondi.

Per le foto si ringrazia: Francesco Isola.