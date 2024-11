“Complimenti al “rapinatore” del pallone alla Unipol Domus: strappato dalle mani a un ragazzino per regalarlo a un bimbo di due anni”. La curiosa storia raccontata a Casteddu online: “Sono un medico, tifoso del Cagliari ed abbonato in curva nord. Vorrei fare i miei complimenti a quel 40/50 enne che per fare lo splendido verso un amico, ha proprio rapinato il pallone, strappandoglielo con violenza bruta e prepotenza dalle mani, un adolescente a cui la sfera era capitata addosso dopo un tiro maldestro. Il tutto per regalarlo al bimbo di due anni di un suo amico li presente”,

L’episodio non si riferisce a Cagliari-Milan ma alla precedente partita giocata in casa dai rossoblù. “Domenica mi trovavo alla partita del Cagliari in casa, curva nord sotto, lato tribuna Giunge il primo pallone ” sparato ” sugli spalti e accade quanto raccontato. Ho visto la scena e stavo per intervenire ma addirittura sono stato bloccato fisicamente da suoi conoscenti e purtroppo non ci sono riuscito. Spero che quel ragazzino adolescente si ricordi la faccia di quel signore quando lui sarà adulto e il “rapinatore di palloni” sarà anziano, in modo da ringraziarlo per questo gesto che considero assurdo e poco civile”.