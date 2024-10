Compleanno tra caos e fiumi di marijuana a Tempio, i vicini chiamano i carabinieri: festeggiato in manette

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Quella che doveva essere una tranquilla serata di festeggiamenti si è trasformata in un’operazione delle forze dell’ordine e in una notte da dimenticare per un cittadino di Tempio Pausania. Nel corso del fine settimana i Carabinieri del Nucleo Operativo dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia sono intervenuti d’urgenza presso un’abitazione, rispondendo a una chiamata giunta al numero di emergenza 112. La segnalazione denunciava forti rumori e musica ad alto volume, provenienti da un appartamento in cui si stava svolgendo una festa. I militari, giunti sul posto, hanno accertato che si trattava di una festa di compleanno, con un gruppo di persone intente a festeggiare. Inizialmente l’intervento sembrava destinato a risolversi con una semplice ammonizione per disturbo della quiete pubblica, ma durante l’intervento i Carabinieri hanno subito percepito un forte odore sospetto decidendo quindi di approfondire il controllo.

A seguito dell’ispezione eseguita i militari hanno rinvenuto, occultati in una delle stanze, circa 400 grammi di marijuana. Il giovane, principale responsabile della festa e dell’appartamento, è stato immediatamente arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e, oltre alla droga, i Carabinieri hanno anche sequestrato vario materiale utile per il peso delle dosi, confermando il sospetto che la sostanza fosse destinata a essere distribuita sul mercato locale. L’intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile non è stato solo una risposta a una situazione di disturbo della quiete pubblica, ma rientra nelle più ampie attività svolte dalle forze dell’ordine al fine di garantire la sicurezza della comunità e la tutela della salute pubblica.