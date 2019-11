Come si crea il consenso politico? Se ne parla in un convegno a Cagliari

Come si crea il consenso? Quali sono i trucchi, gli escamotage e le attività che i politici mettono in atto attraverso i social network per generare fiducia nei propri follower e trasformarli in elettori del proprio schieramento politico?

Mercoledì 20 novembre alle ore 21, nella Sala Benedetto del College Sant’Efisio di via Monsignor Cogoni, a Cagliari, il direttore di YouTrend, Lorenzo Pregliasco, affronterà il tema nell’incontro, gratuito e aperto al pubblico, che ha per titolo ‘Come ti acchiappo in rete – La costruzione del consenso politico attraverso i social network’.

L’iniziativa è promossa dal College Universitario Sant’Efisio (Cuse), la struttura, nata circa cinque anni fa nell’edificio del seminario vescovile di Cagliari, che offre accoglienza a oltre cento studenti fuorisede provenienti da tutta Italia. “In questa l’occasione” spiega il neo direttore del College, don Emanuele Meconcelli, “abbiamo voluto approfondire il tema dell’uso dei social network in ambiti politici e mediatici quale mezzo di diffusione di idee e conseguentemente strumento atto a generare approvazione. Un fenomeno nel quale tutti, in quanto opinione pubblica, siamo coinvolti”.

“L’appuntamento e nato dalla volontà di noi ragazzi, ospiti del collegio Sant’Efisio, di approfondire un tema cosi vivo e attuale” racconta Carla, studentessa di Medicina e ospite della struttura già da qualche anno. “Siamo la generazione maggiormente coinvolta nell’universo social, credo quindi che sia a dir poco fondamentale sapere che tipo di comunicazione ci viene proposta, per essere in grado di interpretarla e non semplicemente subirla” aggiunge Sara, neo matricola di Medicina arrivata al College da Cremona. “La tematica trattata e stata scelta attraverso un sondaggio, che ha rivelato la forte curiosità di tutti noi studenti verso la questione del consenso politico. Ed e grazie ai mezzi messi a disposizione della struttura che ci ospita che possiamo usufruire di questa opportunità” aggiungono all’unisono.

A fare da Virgilio nell’Inferno dantesco del mondo della Rete, guida tra le insidie e le opportunità di Internet, sarà Lorenzo Pregliasco: classe 1987, laureato in Linguistica a Torino con una tesi sui meccanismi cognitivi nel discorso politico di Obama, Pregliasco è un volto noto del piccolo schermo televisivo: è spesso ospite dei programmi di La7, RaiNews e SkyTg24 e collabora con L’Espresso, Aspenia, Europa e La Stampa.

Membro della European Society for opinion and marketing research, è amministratore di Quorum e Direttore del web magazine YouTrend. Pregliasco è esperto di comunicazione: insegna analisi qualitativa della comunicazione all’università di Bologna, strategie elettorali e consulenza politica all’università di Torino, storytelling politico alla scuola Holden e ha organizzato il primo Executive education programme in Political Communication and campaigning a King’s college London.

La presenza di ospiti esterni è particolarmente gradita: potrà essere l’occasione per conoscere una struttura – il College Universitario Sant’Efisio (Cuse) di Cagliari – che è diventata un’eccellenza nell’accoglienza degli studenti di tutto il mondo.

L’ingresso è libero.