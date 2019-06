Come fare un ristorante in casa e… non solo

Home Restaurant Hotel è una piattaforma web con app disponibile su play store e marchio brevettato al Mise nel 2016 di proprietà della GC Restaurant & Management srl. Il settore home restaurant, grazie alle forti sollecitazioni messe in campo da Home Restaurant Hotel per sostenere il settore, trova il suo indirizzo nel parere espresso dal Ministero dell’Interno il 1 febbraio 2019. Tale parere inquadra gli home restaurant come attività svolte in modo occasionale ed episodico rivolte ad un pubblico distinto, e perciò non assoggettati alla normativa sulla ristorazione classica. L’attività di home restaurant trova la sua nascita nel social eating, settore di mercato all’interno della sharing economy (industria 4.0) che prevede la preparazione di pasti, come pranzi o cene, a pagamento nel proprio domicilio, con persone sconosciute ed incontrate tramite una piattaforma software online come home restaurant hotel. Il mercato ad oggi sfiora 14 mila home restaurant attivi. Home Restaurant Hotel: valorizzare il turismo in Italia attraverso la cucina

Home Restaurant Hotel nasce nel 2014 grazie a due ragazzi di Reggio Calabria all’imprenditore e founder Gaetano Campolo (ceo), ed al supporto del dottore Giuseppe Stracuzzi consulente e manager. Il primo obiettivo che si sono prefissati è stato quello di valorizzare il turismo in Italia attraverso la cucina più famosa al mondo, ovvero la cucina casalinga italiana, attraverso il settore home restaurant. Inoltre, per offrire un servizio a 360° ai turisti presenti nel bel paese, nella piattaforma sono presenti tutti i tipi di strutture del settore horeca: agriturismi, bed and breakfast, hotel, pizzerie, bar e gelaterie, visite guidate. Insomma chiunque può, da un lato iscriversi e proporre i servizi, e dall’altro prenotare un esperienza con la comodità di interfacciarsi direttamente con il titolare e di non dover pagare commissioni.

I vantaggi di iscriversi a Home Restaurant Hotel

Iscriversi al servizio e promuovere il tuo home restaurant, b&b oppure la tua attività è semplicissimo, basta compilare il form presente sul sito e sarete subito ricontattati telefonicamente. Home Restaurant Hotel mette a disposizione un customer care di notevole esperienza ed efficienza che gestisce le richieste d’iscrizione fornendo, nel caso di home restaurant, tutte le informazioni e modulistiche necessarie per avviare un home restaurant (tra questi si annovera il documento precompilato da presentare alla questura per segnalare l’inizio attività). L’invio della modulistica avverrà online tramite email, e successivamente al pagamento, home restaurant hotel garantisce l’inserzione entro 15 gg. Tra le peculiarità del servizio notiamo la comodità di pagamento (annuale e senza commissioni) e la possibilità di prenotazione tramite Whatsapp. Questa di Whatsapp risulta essere una vera e propria rivoluzione, così semplice ed efficace.

Home Restaurant Hotel propone 2 tipi di abbonamenti: